Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis gegen die Schweiz

Schon wieder kein Erfolg in der Nations League für die deutsche Nationalelf, im mittlerweile sechsten Anlauf. Gestern Abend verspielte man in Basel gegen die Schweiz erneut eine 1:0-Führung, musste am Ende mit einem 1:1 zufrieden sein. Drei Tage nach dem Ausgleich in allerletzter Sekunde gegen Spanien, ebenfalls zum 1:1, konnte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihre Dominanz und spielerische Überlegenheit erneut nicht in einen Sieg verwandeln. Nach der Führung von Ilkay Gündogan (15.), und einigen vergebenen Chancen bestrafte Silvan Widmer (58.) die DFB-Elf für ihre Passivität in der Defensive – 1:1.