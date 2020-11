Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen die Ukraine

Die Partie der Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Ukraine stand wegen der Corona-Fälle in der Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko auf der Kippe. Erst am Samstagnachmittag gab es die endgültige Bestätigung, dass das Spiel angepfiffen werden kann. Im Gegensatz zum Testspielsieg vom Mittwoch gegen Tschechien (1:0) setzte Bundestrainer Joachim Löw im vorletzten Gruppenspiel auf bewährtes Personal. Die zuletzt angereisten Bayern-Spieler um Kapitän Manuel Neuer standen auf dem Platz, ebenso wie Chelsea-Stürmer Timo Werner. Es zahlte sich aus: Die DFB-Elf gewann dank Treffer von Leroy Sané (23. Minute) und Timo Werner (33., 64.) mit 3:1 - den ukrainischen Treffer erzielte Roman Yaremchuk (12.). Anzeige

Bei der Partie hatte SPORTBUZZER-Reporter Tobias Manzke die deutschen Spieler genau im Blick. In seiner Einzelkritik ordnet er die Leistung von Leroy Sané, Leon Goretzka & Co. ein - und bewertet die DFB-Profis mit Schulnoten. Die Ergebnisse gibt es in der Fotostrecke.

Deutschland gegen Ukraine in der Einzelkritik Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik. ©