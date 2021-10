Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel der DFB-Auswahl gegen Rumänien

Das war ein hartes Stück Arbeit, das die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend abliefern musste, um beim 2:1 in der WM-Qualifikation gegen Rumänien die nächsten drei Punkte einzufahren. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick lief dem frühen Gegentor von Ianis Hagi (9.) lange hinterher, erst in 52. Minute fiel trotz drückender Überlegenheit durch Serge Gnabry der Ausgleich für das DFB-Team. Der eingewechselte Thomas Müller sorgte für die Entscheidung (81.) zu Gunsten der Nationalelf.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es auf dem Weg zur WM-Endrunde 2022 in Katar am Montag mit dem Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje weiter (20.45 Uhr/RTL). Die abschließenden Qualifikationsspiele stehen im November an. Dann trifft die DFB-Auswahl zunächst am 11. November auf Liechtenstein, bevor es am 14. November in Armenien zum letzten Gruppenspiel kommt.