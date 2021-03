Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum WM-Quali-Sieg gegen Rumänien

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich durch das hochverdiente 1:0 in Bukarest gegen Rumänien an die Spitze der WM-Qualifikations-Gruppe J gesetzt. Serge Gnabry erzielte nach 16 Minuten auf schöne Vorarbeit von Kai Havertz den Treffer des Abends. In der zweiten Halbzeit verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw einen deutlich höheren Sieg. Insgesamt war der zweite Auftritt des Jahres 2021 etwas unspektakulärer als drei Tage zuvor beim 3:0 gegen Island - doch alles in allem stimmte die Mannschaftsleistung erneut.

Gelingt der DFB-Elf ein perfekter Start in die Abschiedstournee von Bundestrainer Löw? Am Mittwochabend (20.45 Uhr) steht in Duisburg das letzte von drei WM-Qualifikationsspielen in Folge für die deutsche Nationalmannschaft an. Gegner ist dann Nordmazedonien. Viel Zeit bis zur Europameisterschaft bleibt dann nicht mehr. Das Turnier beginnt bereits am 11. Juni - danach tritt Löw als Bundestrainer zurück.