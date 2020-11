Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zur Pleite gegen Spanien

Böse Vorführung für die deutsche Nationalelf im abschließenden Gruppenspiel der Nations League. In Sevilla setzte es für das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen die total überlegenen in Spanier eine deftige 0:6-Pleite. Ein Debakel. Deutschlands neuer Rekordnationaltorhüter Manuel Neuer musste in seinem 96. Länderspiel die Treffer von Álvaro Morata, Ferran Torres (Dreierpack), Rodrigo und Oyarzabal hinnehmen. Die Diskussionen um die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw werden jetzt erst so richtig Fahrt aufnehmen. Die DFB-Auswahl verpasste den Gruppensieg, stattdessen schaffte Spanien den Einzug ins „Final 4“ im Oktober 2021.

