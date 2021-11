Deutschland in der Einzelkritik gegen Armenien: Dreimal die 2, ein Bayern-Star enttäuscht

Pflichtsieg für die deutsche Nationalelf: Mit 4:1 gewann das DFB-Team in Eriwan gegen Armenien , schloss die WM-Qualifikation mit dem neunten Erfolg im zehnten Spiel souverän als Gruppensieger ab. Ilkay Gündogan traf doppelt (einmal per Elfmeter), dazu Kai Havertz und Jonas Hofmann. Geglänzt hat die deutsche Mannschaft auch aufgrund vieler Ausfälle jedoch nicht.

Für die Nationalmannschaft ist das Fußball-Jahr 2021 nun beendet. Der Neuanfang unter Bundestrainer Hansi Flick gelang vielversprechend mit der souveränen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar, die in rund einem Jahr startet. Bis dahin stehen in 2022 noch einige Länderspiele an. Im März soll es zwei Testspiele gegen Hochkaräter geben. Benannt werden die Gegner erst nach der Auslosung der Nations League am 16. Dezember, um Dopplungen im Vorbereitungsprogramm zu vermeiden. Es bieten sich die ebenfalls bereits qualifizierten Gruppensieger wie Frankreich, Belgien, Dänemark oder Kroatien an, da sie keine Playoff-Partien bestreiten müssen. Im Juni gibt es gleich vier Partien und im September noch weitere zwei im Europa-Wettbewerb.