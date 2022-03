Deutschland in der Einzelkritik gegen die Niederlande: Glatte 1 für Musiala, Chelsea-Duo enttäuscht

Das war mal ein echter WM-Test für die deutsche Nationalelf – und dank des 1:1 gegen die Niederländer dürfte man mit ordentlich Rückenwind in die nächsten Monate gehen. Bei der Gruppenauslosung der Winter-WM in Katar an diesem Freitag gehört das DFB-Team sicher zu den Nationen, die keiner zugelost bekommen möchte. Auch wenn man es nach der Führung durch Thomas Müller kurz vor der Pause verpasste, trotz teilweiser Überlegenheit den zweiten Treffer nachzulegen und noch den Ausgleich durch Steven Bergwijn kassierte (68.).

Schon am Freitag wird es wieder spannend für die Nationalmannschaft und das Trainerteam um Hansi Flick: In Katar werden am Freitag die Gruppen für die Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) ausgelost. Das nächste Länderspiel findet erst wieder nach Saisonende in der Bundesliga statt. In der Nations League trifft das DFB-Team auf Europameister Italien (4. Juni Hinspiel in Bologna, 14. Juni Rückspiel in Mönchengladbach), Vize-Europameister England (7. Juni, München) und Ungarn (11. Juni, Spielort steht noch nicht fest). Die Gruppenphase der Nations League endet bereits im September mit den Rückspielen gegen Ungarn (23. September, in Leipzig) und England (26. September, in London).