Deutschland in der Einzelkritik gegen Israel: Fünfmal die 2 - Schlotterbeck mit Licht und Schatten

Für den SPORT BUZZER hat Reporter Roman Gerth in der Prezero-Arena in Sinsheim genau hingeschaut: Wie waren die deutschen Nationalspieler beim großen Schaulaufen in Form? Wer hinterließ seine Visitenkarte bei Bundestrainer Hansi Flick und empfahl sich für höhere Aufgaben? Die Einzelkritik mit Noten für alle deutschen Nationalspieler findet ihr hier in der Bildergalerie!

Für die deutsche Nationalmannschaft kommt es am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) zu einem echten Härtetest: Das Flick-Team trifft in Amsterdam im Klassiker auf die Niederlande, ehe es dann bereits am kommenden Wochenende in der Bundesliga mit dem 28. Spieltag weitergeht. Länderspiele gibt es danach erst wieder im Juni: In der Nations League tritt das DFB-Team auf Europameister Italien (4. Juni Hinspiel in Bologna - 14. Juni Rückspiel in Mönchengladbach), EM-Finalist England (7. Juni, in München) und EM-Gruppengegner Ungarn (11. Juni, Spielort steht noch nicht fest).