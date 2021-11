Deutschland in der Einzelkritik gegen Liechtenstein: Sané überragt, Nmecha mit starkem Debüt

Zum Abschied von Ex-Bundestrainer Joachim Löw gab es am Donnerstagabend zumindest rein sportlich einen würdigen Auftritt der Nationalmannschaft: Die DFB-Elf besiegte in der Volkswagen Arena in Wolfsburg im vorletzten WM-Qualifikationsspiel überforderte Liechtensteiner mit 9:0. Ilkay Gündogan brachte das Team von Hansi Flick schon für per Strafstoß in Führung (11.). Jens Hofer sah zuvor nach einem Foul an Leon Goretzka die Rote Karte. Daniel Kaufmann erzielte mit einem Eigentor das 2:0 (20.). Leroy Sané (22.,49.), Marco Reus (23.), Thomas Müller (76.,86.), Ridle Baku (80.) und noch ein Eigentor von Goppel (89.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

