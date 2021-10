Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel der DFB-Auswahl in Nordmazedonien

Das DFB-Team ist in Katar dabei. In der WM-Qualifikation gewann das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Montagabend in Skopje gegen Nordmazedonien mit 4:0. Weil Armenien in Rumänien sein Spiel verlor, ist das deutsche Team nicht mehr von Platz eins in der Tabelle zu verdrängen. In der ersten Halbzeit tat sich die Nationalelf aber bei strömenden Regen schwer, in den zweiten 45 Minuten platzte dann der Knoten. Kai Havertz (50.), ein Doppelpack von Timo Werner (70./73.) und Jamal Musiala (83.) schossen das Team nach Katar.

