Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Tschechien

Vor den beiden wichtigen Spielen in der Nations League gegen die Ukraine (14.11.) und in Spanien (17.11.) stand für Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochabend in Leipzig das Freundschaftsspiel gegen die Tschechische Republik auf dem Programm. Löw nutzte das Testspiel, um ein paar jungen Spielern die Chance zu geben, sich zu empfehlen. Die Neulinge Ridle Baku und Philipp Max feierten ihr Debüt vor der Geisterkulisse - und überzeugten. Max bereitete den 1:0-Siegtreffer von Luca Waldschmidt in der 13. Minute vor.

Anzeige