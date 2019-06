Wie waren die DFB-Spieler in Form? Für den SPORT BUZZER hat Reporter Tim Lüddecke das Spiel im italienischen Udine verfolgt und die Noten an die Nationalspieler der deutschen U21-Mannschaft verteilt. Das ist die Einzelkritik zum Auftaktsieg bei der U21-EM gegen Dänemark!

Deutschland in Noten: So war die U21-Nationalmannschaft gegen Dänemark in Form

Nach einem guten Start des DFB-Teams in Udine kamen die Skandinavier zunächst immer besser ins Spiel und hatten zeitweise sogar mehr Spielanteile. Genau im richtigen Moment schlug dann Marco Richter zu, der den Ball in der 27. Minute aus elf Metern mit seinem linken Fuß ins lange Eck bugsierte.

Marco Richter avanciert zum Mann des Spiels

In der zweiten Halbzeit mussten die mitgereisten Fußballfans nicht so lange auf den ersten schwarz-rot-goldenen Jubel warten. Bereits in der 52. Minute rückte erneut Augsburg-Profi Richter in den Fokus, der einen zu kurz geratenen Rückpass der Dänen abfing, anschließend alleine aufs gegnerische Tor zulief und dann eiskalt vollendete. Auch am 3:0 durch Luca Waldschmidt (65.) war der Augsburger mit einem Assist beteiligt.

Der 1:3-Anschlusstreffer aus dänischer Sicht durch Robert Skov hatte letztendlich nur kosmetischen Wert. Der Spieler vom FC Kopenhagen verwandelte den Elfmeter, den Stuttgarts Timo Baumgartl mit einem Handspiel verursacht hatte.