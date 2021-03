Vor Island-Spiel: DFB bestätigt positiven Corona-Fall bei Nationalspieler

Corona-Fall in der deutschen Nationalmannschaft: Wie der DFB am Donnerstagmittag bestätigte, ist das Testergebnis eines Spielers positiv ausgefallen. Um welchen Nationalspieler es sich handelt, wollte der Verband zwar nicht bestätigen. Wie zuerst die Bild berichtete, soll es sich aber um Mittelfeldspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach handeln. Der betroffene Spieler sei nach Austausch mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf umgehend isoliert worden, verlautete der DFB. Das Auftakt-Spiel in die WM-Qualifikation gegen Island am Abend in Duisburg (20.45 Uhr, RTL) soll aber stattfinden, wie Pressesprecher Jens Grittner später am Mittag bestätigte.

Joachim Löw versammelte die deutsche Nationalmannschaft am Montag in Düsseldorf zu den ersten Fußball-Länderspielen im EM-Jahr. Vier Monate nach der heftigen 0:6-Niederlage in Spanien zum Abschluss der Nations League kann der Bundestrainer aktuell nur auf 18 Feldspieler und vier Torhüter im Aufgebot zurückgreifen. Es stehen bei der letzten Sichtung vor der Nominierung des EM-Kaders im Mai die ersten drei Spiele in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf dem Programm. Nach dem Auftakt gegen Island folgen jeweils drei Tage später die Partien in Rumänien und erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien.