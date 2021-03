SPORTBUZZER-Schalte: Auftaktsieg, Kroos-Debatte, T-Shirt-Aktion - so lief das erste Spiel der DFB-Elf in 2021

Der 3:0-Sieg der DFB-Elf gegen Island im ersten Länderspiel des Jahres 2021 war durchaus überzeugend. Mit einem überragenden Start und zwei Toren in den ersten sieben Minuten legte das Team von Bundestrainer Joachim Löw direkt gut los. Deutschland belohnte sich letztlich mit einem ungefährdeten Erfolg gegen den wohl stärksten Gegner in der WM-Qualifikation.

RND-Sportchef Heiko Ostendorp analysiert in der SPORTBUZZER-Schalte die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Island - und wirft dabei einen genauen Blick auf die Gewinner und Verlierer beim Jahresauftakt. Wie Ostendorp die Leistung von Emre Can gesehen hat und was das gut funktionierende Mittelfeld ohne Toni Kroos aus Ostendorps Sicht für die künftige Rolle des Stars von Real Madrid bedeutet, erfahrt ihr hier im Video.