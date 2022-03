DFB-Aufstellung gegen Israel fix: Flick überrascht mit Startelf - Müller auf der Bank

Am Samstag beginnt für die deutsche Nationalmannschaft der Start ins WM-Jahr - mit einem Testspiel gegen Israel in Sinsheim (20.45 Uhr/ZDF). Hansi Flick, der nur rund 20 Kilometer von der Heimstätte der TSG Hoffenheim entfernt zu Hause ist, möchte seine Siegesserie aus dem Vorjahr ausbauen. Bezwingt das DFB-Team das bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht vertretene Israel, wäre dies gleichbedeutend mit seinem achten Sieg im achten Spiel als Bundestrainer. Ebenso wichtig sind die Erkenntnisse, die dieses Testspiel für den 57-Jährigen bereithalten könnte. So dürfen im Tor Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp je eine Halbzeit als Backups von Stammkeeper Manuel Neuer, der am Tag vor seinem 36. Geburtstag auf der Bank sitzt, vorspielen. In die Startelf berief Flick den Barcelona-Schlussmann ter Stegen.

