Flick gibt Einblick in DFB-Aufstellung gegen Israel: Job-Sharing im Tor - Nico Schlotterbeck feiert Debüt

Hansi Flick wird im Testspiel am Samstag in Sinsheim gegen Israel auf Job-Sharing im DFB-Tor setzen und Kapitän Manuel Neuer eine Pause gönnen. Wie der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Freitag bekanntgab, werden Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp jeweils 45 Minuten zwischen den Pfosten stehen. Zudem kündigte Flick an, dass Abwehrspieler Nico Schlotterbeck sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft gibt.

