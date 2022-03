Chelsea-Duo Havertz und Werner trifft: DFB-Team startet mit Sieg gegen Israel ins WM-Jahr

Die deutsche Nationalmannschaft ist erfolgreich ins WM-Jahr gestartet. Das Team Hansi Flick kam am Samstagabend in Sinsheim zu einem 2:0 (2:0) im Test gegen Israel und bescherte dem Bundestrainer den achten Sieg im achten Spiel. Das Chelsea-Duo Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1) traf nach Standards vor der Pause und zeigte sich vom Wirbel um ihren hart sanktionierten Klubeigentümer Roman Abramowitsch unbeeindruckt. Thomas Müller verschoss kurz vor dem Ende noch einen Foulelfmeter (89.). Die Gäste machten es kurz darauf nicht besser: Kevin Trapp parierte einen Strafstoß von Yonatan Cohen (90.+4). Nach dem Erfolg gegen das nicht für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar qualifizierte Israel wartet auf die DFB-Auswahl am kommenden Dienstag ein echter Gradmesser. In Amsterdam geht es dann gegen die Niederlande, die am Samstag zu einem 4:2 gegen Dänemark kamen. Anzeige

Flick hatte bei seiner Startelf einige unerwartete Personalentscheidungen getroffen und nutzte die Partie Sinsheim ein wenig zum Experimentieren. In der Innenverteidigung erhielt Jonathan Tah den Vorzug vor Antonio Rüdiger und bildete gemeinsam mit Debütant Nico Schlotterbeck, dem der Bundestrainer bereits am Freitag den ersten Länderspiel-Einsatz garantierte hatte, die Abwehrzentrale. Davor gab Julian Weigl rund fünf Jahre nach seinem letzten Auftritt im Nationaltrikot sein DFB-Comeback. Weiter vorn erhielt der seit Oktober 2020 nicht mehr aufgebotene Julian Draxler eine Chance. In der Spitze tummelte sich Werner, Müller blieb zunächst außen vor und saß auf der Bank.

Die deutsche Elf zeigte sich von Beginn an spielbestimmend und suchte schnell den Weg nach vorn. Nachdem die ersten Aktionen noch wirkungslos verpufften, wurden die Angriffe nach gut zehn Minuten zunehmend zielgerichteter. Wiederholt im Fokus: Werner, der bei Chelsea in den vergangenen Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfen musste und im hochkarätig besetzten Ensemble von Trainer Thomas Tuchel ohnehin keinen leichten Stand hat. Folglich wirkte der Torjäger bei seinen ersten Bemühungen fahrig und unsicher. Nach zwölf Minuten schoss er aus guter Position über das Tor, kurz darauf ging er nach einer Hereingabe des gut aufspielenden David Raum nicht entschlossen genug zu Werke (18.).

Das DFB-Team blieb dran, doch Havertz und Draxler mit einer Doppelchance (29.) und Ilkay Gündogan, der den geschonten Manuel Neuer im ersten Durchgang als Kapitän vertrat, zielten zu ungenau (32.). Da die Defensive von den Gästen kaum gefordert wurde, deutete der auch in der Rückwärtsbewegung aufmerksame Schlotterbeck seine Qualitäten im Spiel nach vorn an. Havertz konnte einen Traumpass des Freiburgers jedoch nicht verwerten (36.). Der anschließende Eckball führte aber zur Führung. Raum brachte die Kugel punktgenau in die Mitte und Havertz köpfte das 1:0. Gut fünf Minuten später netzte dann auch Werner ein. Der Stürmer drückte eine Freistoß-Flanke von Gündogan ins Netz.