Nächste DFB-Termine und Spielorte fix: Länderspiel-Doppelpack für Köln und Leipzig

Um unnötige Reisen während der Corona-Pandemie zu vermeiden, wird es nach Informationen des SPORTBUZZER erstmals in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei den Länderspielen im Herbst einen Heimspiel-Doppelpack geben. Nach dem Auftaktmatch der Nations League am 3. September in Stuttgart wird die Partie der Nationalmannschaft gegen die Schweiz am 13. Oktober in Köln stattfinden, dazu gibt es zuvor (am 7. Oktober) ein Testspiel im RheinEnergie Stadion. Das nächste Heimspiel der Nations League gegen die Ukraine soll dann am 14. November in Leipzig ausgetragen werden – neben einem Freundschaftsspiel am 11. November an gleicher Stätte.