Nur Werner und Sané treffen: Bundestrainer Flick mit Stotterstart gegen Liechtenstein

Hansi Flick hat einen zähen Einstand als Bundestrainer erlebt. Der Nachfolger von Joachim Löw kam mit der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation zu einem mühsamen 2:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein - wobei sein Team sogar einen gut 40-minütigen "Anlauf" bis zum ersten Treffer benötigte. Auf Zuspiel von Jamal Musiala brach Timo Werner in St. Gallen schließlich den Bann (41.) und sorgte zumindest dafür, dass das DFB-Team mit einer Führung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel erzielte Leroy Sané das Tor zum Endstand (77.). Anzeige

Flick hatte in der Startformation auf ein Offensiv-Quartett mit Werner, Musiala, Sané und Kai Havertz gesetzt. Die Mittelfeldzentrale bildeten Joshua Kimmich, der zudem den angeschlagenen Manuel Neuer als Kapitän vertrat, und Ilkay Gündogan. In der Innenverteidigung erhielt Thilo Kehrer den Vorzug vor Antonio Rüdiger. Man werde "versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen und nach vorn zu spielen", kündigte der Bundestrainer kurz vor dem Anpfiff bei RTL an: "Jeder Fan muss spüren, dass die Mannschaft alles gibt." Seine Spieler schienen die Vorgaben umzusetzen - zumindest in der Anfangsphase.

Engagiert suchte die DFB-Elf den Weg nach vorn und kam zu ersten Chancen. Kimmich (4.) und Werner (7.) scheiterten an Liechtensteins Keeper Benjamin Büchel, Robin Gosens traf per Kopf den Außenpfosten (19.). Dann wurde es mit Blick auf zwingende Aktionen weniger und weniger. Der Außenseiter igelte sich geschickt ein, den Deutschen mangelte es wie schon so oft zuvor unter Löw an Kreativität, Tempo und Zug zum Tor. Zwar war man dem Gegner hoch überlegen, gefährliche Abschlüsse sprangen jedoch lange nicht mehr heraus. Der Ball zirkulierte durch die Reihen, Steilpässe fanden keinen Abnehmer, Fernschüsse verfehlten ihr Ziel und Flanken segelten ins Nichts.

Als sich die Zuschauer schon auf eine torlose erste Hälfte eingestellt hatten, blitzte es dann doch noch einmal auf. Musiala setzte Werner im Strafraum in Szene, der Stürmer vom FC Chelsea nahm an Geschwindigkeit auf und entwischte seinem Gegenspieler. Auch Büchel hatte gegen den Abschluss dieses Mal keine Chance. Wer nun glaubte, dass Spiel der deutschen Nationalmannschaft würde nach der Pause in Fahrt kommen, sah sich getäuscht. Zwar hatte man über 80 Prozent Ballbesitz, Profit konnte man aus dieser Überlegenheit jedoch nicht schlagen. Wenn es doch einmal gefährlich wurde, versperrte Büchel den Weg. So rettete der Torhüter in der 58. Minute zunächst gegen Gosens und dann gegen Gündogan.