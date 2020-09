Deutsche U21 nimmt Kurs in Richtung EM: Souveräner Sieg gegen Moldawien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in seiner EM-Qualifikationsgruppe die Tabellenführung zurückerobert und einen weiteren Schritt in Richtung der Endrunde im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn gemacht. Das Team von Trainer Stefan Kuntz kam am Donnerstagabend in Wiesbaden zu einem 4:1 (1:0) gegen Moldawien und schob sich damit am bisherigen Spitzenreiter Belgien vorbei.