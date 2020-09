Nach Last-Minute-Schock für DFB-Team: Werner kritisiert Nachspielzeit, Sané fehlt "Power"

Werner missfiel vor allem, dass der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato (pfiff auch das Finale der Champions League zwischen Bayern und PSG) überhaupt so lange nachspielen ließ. Statt der zuvor angezeigten vier Minuten, beendete Orsato erst nach eben sechs Minuten Nachspielzeit. "Vier Minuten waren angesagt, dann kriegst du in der sechsten Minute das Gegentor. Das ist etwas komisch", befand der zum FC Chelsea gewechselte Top-Stürmer. "Dass der Schiedsrichter durch etliche Fouls das Spiel immer weiter laufen lässt, das gibt es nicht immer." Was Werner meint: Orsato ließ auch wegen eines Fouls von Spanien-Kapitän Sergio Ramos zu Beginn der Extra-Zeit an Matthias Ginter, der behandelt werden musste, länger als geplant nachspielen - am Ende zu Ungunsten der Deutschen.