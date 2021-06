Wegen Corona-Lage: Nur 2.000 deutsche Fans beim England-Spiel – Abschlusstraining in Deutschland

Personell lichtet sich das Lazarett für Bundestrainer Joachim Löw. Nach zwei freien Tagen konnten bis auf Lukas Klostermann am Samstag alle Nationalspieler trainieren. Beim Klassiker am Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) werden allerdings nur 1.500 bis 2.000 Fans im EM-Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion dabei sein können. Tickets für die Partie werden von der UEFA ausschließlich an Deutsche vergeben, die in Großbritannien oder Irland leben. Ein Restkontingent sei noch verfügbar, teilte der DFB am Samstag mit. In der Corona-Pandemie dürfen trotz der raschen Ausbreitung der Delta-Variante insgesamt 45.000 Zuschauer im Stadion sein.

