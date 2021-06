EM-Testspiel im Liveticker: Deutschland trifft in Innsbruck auf Dänemark

Dreizehn Tage vor dem ersten EM-Spiel gegen Weltmeister Frankreich testet die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch (21 Uhr, RTL) in Innsbruck gegen Dänemark. Joachim Löw erhofft sich von dem ersten der zwei Länderspiele in der Vorbereitung auf sein letztes Turnier als Bundestrainer wichtige Erkenntnisse und dazu ein gutes Ergebnis. Das Spiel soll für Aufbruchstimmung in Deutschland sorgen.

