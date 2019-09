So qualifiziert sich Deutschland für die EM: Ticket schon am Montag möglich

Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem besten Wege zur Endrunde der Fußball-Europameisterschaft. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw könnte sich nach bislang drei Siegen in drei Spielen in der EM-Qualifikation im Optimalfall schon am kommenden Montag das Ticket für das Pan-Europa-Turnier vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 sichern. Dafür braucht die DFB-Elf allerdings etwas Schützenhilfe aus Estland.