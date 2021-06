Szenarien nach Glanzleistung gegen Portugal: So schafft es die DFB-Elf ins EM-Achtelfinale

Nach dem 4:2-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal hat die deutsche Nationalmannschaft den Einzug in die K.-o.-Runde der Europameisterschaft in der eigenen Hand. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im verbleibenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn, der Fehlstart (0:1 gegen Frankreich) wäre damit vergessen. Der SPORTBUZZER hat nachgerechnet: So geht es für das DFB-Team ins Achtelfinale!

