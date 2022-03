WM-Kader, Baustellen, Auslosung: Die Bilanz von Hansi Flick nach dem Remis gegen die Niederlande

Den neunten Sieg in seinem neunten Spiel als Bundestrainer hat Hansi Flick durch das 1:1 in den Niederlanden verpasst. Insgesamt überwogen nach dem Remis aber die positiven Eindrücke - knapp acht Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar vom 21. November bis zum 18. Dezember scheint das DFB-Team auf dem richtigen Weg. Nach der Partie in Amsterdam sprach Flick über die Kandidaten für seinen WM-Kader, die Baustellen in der Mannschaft und auch über die Auslosung der Grruppenphase, die am kommenden Freitag über die Bühne geht.

Anzeige