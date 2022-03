Thomas Müller: "Haben ein bisschen die Kontrolle verloren" - Positive Aspekte überwiegen

Der neunte Sieg im neunten Spiel unter Hansi Flick war lange zum Greifen nah - am Ende hätte es dann fast die erste Niederlage unter dem neuen Bundestrainer gegeben. Rund eine Stunde bestand die deutsche Nationalmannschaft den ersten echten Härtetest mit Blick auf die Winter-WM in Katar mit Bravour. Souverän hatte man die Partie in den Niederlanden im Griff, führte durch einen Treffer von Thomas Müller (45.+1) mit 1:0. Dann riss ein wenig der Faden und das DFB-Gebilde geriet arg ins Wanken. Nach dem Ausgleich durch Steven Bergwijn (68.) herrschte plötzlich großes Durcheinander Anzeige

Man habe "zwischen der 60. und 85. Minute ein bisschen die Kontrolle verloren", gestand Müller nach dem leistungsgerechten 1:1 in Amsterdam am ARD-Mikrofon und bemängelte zu viele Ballverluste und leichtfertiges Handeln. Auch Müller war am Entstehungsprozess des Ausgleichs beteiligt, in dessen Anschluss die vielleicht schwierigsten Minuten in Flicks Amtszeit folgten. "Nach dem 1:1 gab es drei, vier, fünf Minuten, in denen Unruhe reingekommen ist und wir das Spiel verlieren können. Das darf uns nicht passieren", analysierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Der Weltmeister von 2014 ergänzte: "Daran muss die Mannschaft noch arbeiten."

So lag die Führung der Elftal tatsächlich in der Luft. Thilo Kehrer stieg im eigenen Strafraum beinhart gegen Memphis Depay ein, der Niederländer fiel und Schiedsrichter Craig Pawson aus England entschied auf Foulelfmeter. Nach Ansicht der Videobilder revidierte der Referee dann aber für viele Beobachter überraschend seine Entscheidung (73.). Die DFB-Auswahl stabilisierte sich in der Folge wieder und kam am Ende zu einem Remis, bei dem die positiven Aspekte dann doch überwogen.

Deutschland in der Einzelkritik zum Testspiel gegen die Niederlande Deutschland in der Einzelkritik gegen die Niederlande. ©