"Ganzkörperkrampf" vor EM-Halbfinale: Josha Vagnoman fehlt deutscher U21 im Abschlusstraining

Josha Vagnoman vom Hamburger SV hat das Abschlusstraining der deutschen U21-Nationalmannschaft vor dem EM-Halbfinale angeschlagen verpasst. Der Rechtsverteidiger fehlte als einziger Profi bei der Einheit der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Stadion in Szekesfehervar am Mittwochnachmittag. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, sagte Kuntz, der die Blessur Vagnomans nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Dänemark einen "Ganzkörperkrampf" nannte. Der 20-jährige Vagnoman war in den bisherigen EM-Partien Stammkraft in der Vierer-Abwehrkette.

