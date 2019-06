Die deutsche Auswahl schoss sich am Montag in Montpellier gegen Südafrika mit einem 4:0 viel Frust von der Seele. ,,Wir wussten vor der WM nicht genau wo wir stehen, haben die Gruppenphase als Erster gut überstanden. Man hat gesehen, dass wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben, aber wir wissen auch, dass wir alle noch mehr können", so Verteidigerin Verena Schweers vom FC Bayern München, ,,da versuchen wir uns in jeder Trainingseinheit zu pushen. Wir können spielerisch einiges zulegen, ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Spielen auch zeigen können."

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht es gegen die Nigerianerinnen nun darum, ,,den nächsten Schritt zu machen." Voss-Tecklenburg zum Spiel: ,,Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist, das haben sie in der Gruppenphase bewiesen. Sie haben einen schweren Einstieg ins Turnier gehabt, mit der 3:0-Niederlage gegen Norwegen, aber speziell im letzten Spiel gegen Frankreich doch gezeigt, wozu sie in der Lage sind", so Martina Voss-Tecklenburg. "Dort gab es eine knappe, vielleicht auch etwas unglückliche 0:1-Niederlage. Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt. Afrikanische Teams sind immer schwer zu bespielen, haben eine gute Mentalität und viel Tempo und viel körperliche Präsenz in der Mannschaft." Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie. In sieben Spielen gab es sieben DFB-Siege und 22:2 Tore. Das weiß auch Nigerias schwedischer Nationalcoach Thomas Dennerby (59). ,,Deutschland hat viele gute Spielerinnen und sie sind extrem organisiert", sagt der Ex-Profi von Hammarby IF, ,,vielleicht haben wir eine Chance, wenn wir gut verteidigen, um mit den heutigen Stürmerinnen fertig zu werden. Früher oder später werden wir unsere Chance bekommen. Wenn dem so ist, werden sie vielleicht nervös und wir haben immer noch eine Chance." Der Gewinner dieser Partie trifft im Viertelfinale am 29. Juni auf den Sieger des Achtelfinales Schweden gegen Kanada.