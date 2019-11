Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Kantersieg der Löw-Elf gegen Nordirland

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr letztes EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland mit 6:1 gewonnen. Vor 42.855 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank Arena trafen Serge Gnabry mit seinen Länderspieltoren elf, zwölf und 13 (19. Minute, 47., 60.), Leon Goretzka doppelt (43., 73.) und Julian Brandt (90.) für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Michael Smith hatte die Nordiren bereits in der 7. Minute nach einer verunglückten Kopfballablage von Toni Kroos zunächst in Führung gebracht.

Damit schloss das DFB-Team die Qualifikation-Gruppe C in ihrem letzten Spiel des Jahres als Tabellenführer vor den Niederlanden ab, die ihre Partie gegen Estland ebenfalls gewannen. Das Ticket für die EM 2020 hatte die Löw-Elf bereits im vergangenen Quali-Spiel in Mönchengladbach durch einen 4:0-Sieg gegen Weißrussland gelöst. Die Auslosung der EM-Gruppen erfolgt am 30. November in Bukarest.

Für den SPORTBUZZER hat Redakteur Tim Lüddecke alle DFB-Akteure mit einer Note bewertet. Die Einzelkritik zum EM-Qualifikations-Duell gegen Nordirland seht ihr in der Bildergalerie.