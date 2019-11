Serge Gnabry schießt Deutschland gegen Nordirland zum Gruppensieg und in Lostopf 1

Serge Gnabry hat Deutschland im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland zum Sieg in der Gruppe C geschossen. Der Star des FC Bayern schnürte am Dienstagabend in Frankfurt einen Dreierpack (19., 47. und 60.) und ebnete damit den Weg zum 6:1 (2:1). Die weiteren Treffer für die DFB-Auswahl erzielte Gnabrys Klubkollege Leon Goretzka (43. und 73.) sowie Julian Brandt (90.+1). Zuvor hatte Michael Smith die Gäste mit einem harten Flachschuss früh in Führung gebracht (7.).

Durch den Gruppensieg rutschte die deutsche Nationalmannschaft bei der Auslosung der EM-Endrunde am 30. November in der rumänischen Hauptstadt Bukarest in den ersten Lostopf. Das Ticket für die Europameisterschaft hatte das Team von Bundestrainer Joachim Löw bereits am vergangenen Samstag durch das 4:0 in Mönchengladbach gegen Weißrussland gelöst. Neben Deutschland qualifizierte sich Holland aus der Gruppe C direkt für das Turnier, das im kommenden Jahr in elf europäischen und einer vorderasiatischen Stadt (Baku/Aserbaidschan) stattfinden wird.