Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Quali-Sieg gegen Holland

Nach all den Negativschlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate deutete eine Halbzeit lang alles darauf hin, dass sich das DFB-Team mit einem Sieg zum Start in die EM-Qualifikation eindrucksvoll zurückmelden würde. Auch ohne den angeschlagenen Marco Reus in der Startelf ging die deutsche Elf in Amsterdam gegen Holland mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Leroy Sané hatte die mitgereisten schwarz-rot-goldenen Fans nach 15 Minuten zum ersten Mal jubeln lassen, ehe Serge Gnabry in der 34. Minute mit einem Traumtor nachlegte.