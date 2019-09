Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zur Länderspiel-Niederlage gegen Holland

Die deutsche Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Freitagabend in Hamburg mit 2:4 verloren und den Sorung auf den ersten Platz der Qualifikationsgruppe C klar verpasst. Serge Gnabry brachte die Elf von Trainer Joachim Löw in Führung (9.). Danach drehten die Gäste nach Treffern von Frenkie de Jong (59.) und einem Eigentor von Jonathan Tah (66.) die Partie. Toni Kroos glich mit einem Elfmeter zum 2:2 aus, den Siegtreffer erzielte Donyell Malen (79.). In der Nachspielzeit erhöhte Wijnaldum noch auf 4:2.