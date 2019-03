Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen Serbien

Mit einem 1:1 im Testspiel gegen Serbien ist die deutsche Nationalmannschaft der Zukunft am Mittwoch in Wolfsburg ins Länderspieljahr gestartet. Nach dem frühen Rückstand durch den Frankfurter Luka Jovic in der zwölften Minute taten sich die deutschen Spieler lange schwer und kamen erst durch den eingewechselten Leon Goretzka (69.) zum Ausgleich. Der war auch aufgrund der starken letzten halben Stunde auch hochverdient.