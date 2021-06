Taktik, Personal, Ausblick: Die Analyse von Bundestrainer Joachim Löw zum deutschen Sieg gegen Portugal

Jede Menge Erleichterung und viel Lob von allen Seiten: Das 4:2 gegen Portugal war auch der Sieg von Joachim Löw. Wurde der Bundestrainer nach dem 0:1 zum EM-Auftakt gegen Frankreich noch von manchen Experten und Beobachtern kritisiert, hatte er beim Erfolg am Samstagabend alles richtig gemacht. "Es war das Ziel, die Dinge in der eigenen Hand zu haben", sagte Löw nach dem Anpfiff im ARD-Interview: "Jetzt sind wir im Turnier angekommen." Am Mittwoch geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ungarn. Mit einem weiteren Sieg wäre der Achtelfinaleinzug perfekt. Auch ein Unentschieden und gar eine Niederlage könnten für das Weiterkommen reichen.

