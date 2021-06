Kuriosum auf Anzeigetafel in Allianz Arena: Darum fehlt bei Neuhaus, Günter und Halstenberg der Vorname

Schon beim Auftaktspiel der Nationalmannschaft am vergangenen Dienstag gegen Frankreich (0:1) wunderten sich die Fans in der Münchner Allianz Arena, als auf der riesigen Anzeigetafel die Vornamen von Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Florian Neuhaus und Christian Günter fehlten. Sie wurden jeweils nur mit dem Nachnamen angezeigt - aber warum? Der SPORTBUZZER fragte bei der UEFA nach und bekam eine einfache, allerdings nicht ganz nachvollziehbare Antwort. "Manche Namen sind bei dieser Aufstellungsgrafik zu lang, um sie mit Vor- und Nachnamen auf der Anzeigetafel zu haben. Dann steht dort nur der Nachname“, so die offizielle Begründung des Verbandes.

Anzeige