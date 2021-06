Joachim Löw erklärt deutsche Aufstellung gegen Portugal: "Ich habe nicht so sehr gegrübelt"

Joachim Löw geht auf der Zielgeraden seiner Karriere als Bundestrainer konsequent seinen Weg. Trotz zahlreicher Stimmen, die nach der 0:1-Niederlage zum EM-Auftakt gegen Frankreich für Veränderungen in der deutschen Startformation plädiert hatten, setzte Löw am Samstagabend gegen Portugal auf die nominell gleiche Anfangself. Die Abwehr wurde folglich von einer Dreierkette gebildet, Joshua Kimmich begann auf der rechten Außenbahn und Kai Havertz erhielt den Vorzug vor Leroy Sané. Die Mittelfeldzentrale bildeten Toni Kroos und Ilkay Gündogan.

"Ich habe nicht so sehr gegrübelt ", erklärte Löw seine Personalauswahl in der ARD und betonte hinsichtlich der nötigen offensiven Durchschlagskraft: "Das ist keine Frage des Systems, sondern eine Frage von taktischen Aufgaben." Wenn man die erhofften Räume erreicht habe, "müsse man durchziehen". Im Vergleich zur Partie gegen Frankreich wolle man "einige Dinge verbessern und optimieren". Trotz der auch in München hohen Temperaturen kündigte der Coach bei Magenta TV einen von Beginn an schwungvollen Auftritt seines Teams an. "Man sollte das Spiel nicht so angehen, dass man sich die Kräfte einteilen muss. Man sollte schon auf das Tempo drücken. Ich glaube, das werden beide Mannschaften machen. Man hat ja die Möglichkeit, mehrere Wechsel zu machen."