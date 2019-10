Löw klärt über DFB-Lazarett auf: So ist der Stand bei Reus, Werner, Gündogan und Stark

Ohne 14 Spieler musste die deutsche Nationalmannschaft ihr Testspiel gegen Spitzenteam Argentinien (2:2) bestreiten - 14 Spieler, die zum Teil keine kleine Rolle haben im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Der kann sich vor dem ungleich wichtigeren EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) immerhin auf die Rückkehr einiger Nationalspieler freuen , die in den vergangenen Monaten zu Löws wichtigsten Führungsspielern gehörten.

Hoffnung macht der Bundestrainer etwa der Fitness-Zustand von Marco Reus. Der Kapitän des BVB fehlte gegen Argentinien ausgerechnet an seiner Heimstätte im Dortmunder Signal Iduna Park , machte sich aber mit der Mannschaft warm, saß auf der Bank - und dürfte gegen Estland mitwirken. "Er sollte am Sonntag einsatzfähig sein. Ich habe mit ihm gesprochen, wir wollten ihn schonen. Er hatte zuletzt einige englische Wochen" , sagte Löw über den 30-Jährigen, der zuletzt eine kleine Formkrise erlebte.

Leipzig-Star Timo Werner soll am Donnerstag mit dem DFB-Team trainieren

Auch ManCity-Star Ilkay Gündogan könnte für das Estland-Spiel wieder zum Thema werden, ähnlich wie Leipzig-Stürmer Timo Werner, der vor dem Länderspiel gegen die Argentinier zum Team gestoßen ist, beim 2:2 aber noch nicht zum Kader gehörte. "Er soll am Donnerstag zumindest reduziert trainieren", betonte Löw nach dem Spiel in Dortmund. "Aber wir müssen die nächsten Tage abwarten. Bei Ilkay Gündogan ist es ein Fragezeichen, ich will da keinen Druck aufbauen. Muskuläre Geschichten sind immer etwas risikoreich. Ich hoffe natürlich, dass er dabei sein kann."