Turnier in Italien bringen Deutschland scheinbar Glück, denn nicht nur 1990, sondern auch bei der EURO 1980 stand das DFB-Team am Ende ganz oben. Dass es in Italien und San Marino nun auch auf U21-Ebene klappen könnte, dafür spricht insbesondere Deutschlands überragende Offensive. Luca Waldschmidt (23) vom SC Freiburg markierte gegen Österreich (1:1) seinen fünften Turniertreffer. Marco Richter (21) vom FC Augsburg hat bereits drei Mal ins Schwarz getroffen. ,,Die Jungs haben einfach einen Lauf", freut sich Stefan Kuntz. Dass beide keine ,,klassischen" Mittelstürmer alter Schule sind wie einst Europameister Horst Hrubesch, der Deutschland 1980 in Rom zum Titel köpfte, stört den gelernten Stürmer Kuntz überhaupt nicht. ,,Einen echten Mittelstürmer wie früher Hrubesch sche ich im deutschen Nachwuchs nicht", erklärt der frühere Angreifer von Lautern, VfL Bochum und Arminia Bielefeld vor dem Spiel gegen Österreich der BILD am SONNTAG, ,,und wenn man den nicht hat, muss man es eben anders lösen." Das haben seine Offensivspieler bislang in überragender Weise getan. Eine sichere Bank ist auch Torhüter Alexander Nübel (FC Schalke 04), der in allen drei Vorrundenspielen jeweils nur vom Elfmeterpunkt aus zu bezwingen war.