Hansi Flick mit goldenem Händchen: Joker Thomas Müller sorgt für DFB-Sieg gegen Rumänien

Dank Joker Thomas Müller und einer kräftezehrenden Willensleistung hat die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Schritt in Richtung der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gemacht. Nach einem langen Sturmlauf im Qualifikationsspiel gegen Rumänien sorgte der eingewechselte Bayern-Star mit seinem Tor neun Minuten vor dem Ende doch noch für einen 2:1 (0:1)-Sieg und die nun noch deutlichere Tabellenführung in der Gruppe J. Trotz Überlegenheit musste Flicks Mannschaft im Hamburger Volksparkstadion zunächst einem Rückstand durch Ianis Hagi (9.) hinterherlaufen. Serge Gnabry sorgte für das 1:1 (52.), ehe Müller den hart erarbeiteten Sieg sicherstellte. Am Montag in Nordmazedonien könnte das Ticket nach Katar nun schon endgültig gelöst werden.

