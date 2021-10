Bundestrainer Hansi Flick vergibt Startelf-Garantien: Rüdiger und Süle verteidigen gegen Rumänien

Hansi Flick hat vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Hamburg gegen Rumänien einige Startelf-Garantien vergeben. So legte sich der Bundestrainer schon auf der Pressekonferenz am Donnerstag fest, dass Niklas Süle vom FC Bayern und Chelsea-Profi Antonio Rüdiger erneut das Innenverteidiger-Duo bilden werden. "Toni und Niki haben ihre Sache zuletzt sehr gut gemacht, für eine hohe Stabilität gesorgt. Sie werden auch morgen von Anfang an spielen", begründete Flick seine Entscheidung.

