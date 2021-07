Deutsche Säbelfechter Hartung, Wagner und Co. scheitern knapp im Duell um Bronze an Ungarn

Im Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs war das deutsche Team an den in der Weltrangliste führenden Südkoreaner gescheitert. Zuvor hatte sich das Dormagener Trio Hartung, Szabo und Wagner souverän mit 45:28 gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) durchgesetzt.

Nachdem sie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals seit 36 Jahren ohne Medaille geblieben waren, wollen die deutschen Fechter eigentlich eine erneute Nullnummer in Japan unbedingt verhindern. In den Einzeln in der Makuhari Messe-Halle B kamen sie allerdings nicht über das Achtelfinale hinaus. Und jetzt der vierte Platz der Säbel-Herren. Im abschließenden Teamwettbewerb der Florett-Herren am kommenden Sonntag gelten sie als Außenseiter.