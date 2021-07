Traum von Olympia-Medaille lebt: Deutsche Fußballer mühen sich zu Pflichtsieg gegen Saudi-Arabien

Die deutschen Fußballer können bei den Olympischen Spielen in Tokio weiter von einer Medaille träumen. Drei Tage nach der 2:4-Pleite zum Auftakt gegen Brasilien quälte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in ihrem zweiten Spiel des Turniers zu einem umkämpften 3:2 (2:1)-Pflichtsieg gegen Saudi-Arabien. Um den Einzug ins Viertelfinale aus eigener Kraft und ohne den möglichen Einsatz eines Rechenschiebers perfekt zu machen, muss das deutsche Team nun sein abschließendes Gruppenspiel am kommenden Mittwoch gegen die Elfenbeinküste gewinnen. Die Afrikaner und Brasilien hatten sich am Sonntag 0:0 getrennt.

Deutschland war durch Nadiem Amiri (11.) und Ragnar Ache (43.) zweimal in Führung gegangen, doch Sami Khalil Al-Najei glich jeweils aus (30. und 50.). Nachdem Amos Pieper wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden war (67.), schien der Sieg zunehmend in die Ferne zu rücken. Doch das DFB-Team bewies Moral: Felix Uduokhai köpfte eine Viertelstunde vor dem Spielende das 3:2.

Kuntz, dem am Sonntag nach der Gelb-Roten-Karte für Kapitän Maximilian Arnold im Spiel gegen Brasilien nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung standen, baute seine Anfangsformation nominell auf drei Positionen um. Für Arnold, Anton Stach und Marco Richter durften Eduard Löwen, Cedric Teuchert und Ragnar Ache von Beginn an ran. Letzterer, der schon gegen Brasilien getroffen hatte, führte sich sogleich gut ein. Doch der Kopfball des Stürmers von Eintracht Frankfurt strich knapp am Tor vorbei (3.). Saudi-Arabien ließ das DFB-Team in den ersten Minuten kommen, versuchte seinerseits aber auch immer wieder, Nadelstiche in der Offensive zu setzen.