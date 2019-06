Reiseziel: Lyon! Auf der ,,Tour de France" bei der Frauen-WM 2019 lockt das Halbfinale am Mittwoch! Zuvor gilt es für die DFB-Auswahl, in der Partie Deutschland gegen Schweden am Samstag (18.30 Uhr) in Rennes im Viertelfinale zu bestehen und eine beinahe legendäre Serie auszubauen. Die Skandinavierinnen gelten als Lieblingsgegner der deutschen Fußball-Damen...

Das hat seinen Grund. Seit fast 25 Jahren kassierten die schwedischen Fußball-Damen in den wichtigen Duellen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen gegen Deutschland nur Niederlagen. Die wichtigste dieser Partien war natürlich das WM-Finale am 12. Oktober 2003 in Carson (USA), als Nia Künzer in der Verlängerung (98. Minute) mit dem Golden Goal das DFB-Team zum 2:1-Triumph und damit zum Titel köpfte.,,Das Finale 2003 war ein Highlight meiner Karriere", erinnert sich Nia Künzer, die bei dieser WM als Expertin für die ARD im Einsatz ist, in einem SPORT BILD-Interview, ,,es nervt mich nicht, immer mit diesem Tor in Verbindung gebracht zu werden. Als ich den Ball geköpft hatte, dauerte alles unheimlich lange, bis ich verstanden habe, dass er drin ist und dass das Spiel damit auch zu Ende ist." Diese nie wirklich unumstrittene Regelung, wonach das ,,Golden Goal" ein Knock-out-Spiel sofort entscheidet und beendet, wurde von der FIFA nach nur wenigen Jahren wieder abgeschafft.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (51) will sich auf die ,,Schweden-Serie" jedoch nicht allzu sehr verlassen. ,,Man weiß ja, das jede Serie einmal reißen wird", sagte Voss-Tecklenburg bei der Pressekonferenz zum Spiel, ,,die Schwedinnen muss man bei jedem Turnier auf der Rechnung haben.". Gegen den Lieblingsgegner kann sie möglicherweise die in der Vorrunde verletzte Dzsenifer Marozsan von Anfang an aufbieten. ,,Dzsenifer wird spielen können. Wir werden noch entscheiden, ob von Beginn an oder im Laufe des Spieles", so Voss-Tecklenburg über die Spielmacherin von Olympique Lyon, die sich im ersten Vorrundenmatch gegen China (1:0) einen Zehenbruch zugezogen hatte. ,,Mit Dzsenifer Marozsan kehrt das Überraschungsmoment zurück, das wir im deutschen Spiel bisher vermisst haben", schreibt Ex-Bundestrainerin Steffi Jones (46) in einer Kolumne bei Kicker.de, ,,sie initiiert Rochaden, sucht Wege durch die Schnittstellen des Gegners und richtet den Blick immer nach vorne. Sie wird die zentrale Rolle einnehmen, die uns weiterhelfen wird."

Die Schwedinnen setzten sich im Achtelfinale gegen Kanada knapp mit 1:0 durch. Stina Blackstenius (55.) erzielte in Paris das goldene Tor. Keeperin Hedvig Lindahl parierte einen Handelfmeter von Janine Beckie (69.) und rettete ihrem Team damit den Sieg. Die seit 1995 andauernde Negativ-Serie gegen Deutschland will man auf schwedischer Seite endlich beenden. ,,Es ist Zeit, die Geschichte zu ändern. Wir haben es satt, von diesem verdammten Deutschland-Spuk zu hören", so Abwehrspielerin Magdalena Eriksson (25) vom FC Chelsea. ,,Das Beste, was die deutsche Mannschaft bisher gezeigt hat, war ihr viel zitierter Werbefilm", lästerte die schwedische Zeitung Aftonbladet im Vorfeld. Derartige Sticheleien lassen die DFB-Damen kalt. ,,Ich fand den Spot auch gut", blieb Abwehrspielerin Giulia Gwinn (19) vom SC Freiburg die Antwort nicht schuldig, ,,aber solche Sachen blenden wir aber eigentlich komplett aus. Wir fokussieren uns auf uns und möchten Kritiker vom Gegenteil überzeugen."

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Schweden bei der Frauen-WM live im TV?

Das Erste zeigt das Viertelfinale der Frauen-WM mit Deutschland gegen Schweden am Samstag ab 18.30 Uhr live. Reporter: Bernd Schmelzer. Reporterin ist Stephanie Bacyk. Moderator Claus Lufen begrüßt Expertin Nia Künzer. Der Streamingdienst DAZN zeigt Deutschland gegen Schweden ebenfalls live. Reporter ist Flo Hauser. Expertin: Nicole Rolser vom FC Bayern München. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das Erste zeigt Deutschland gegen Schweden im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage sowie in der Mediathek. Und: DAZN-Neukunden können die Viertelfinal-Begegnung Deutschland gegen Schweden in der Tat ebenfalls komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

