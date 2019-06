Nach WM-Aus: So reagieren Voss-Tecklenburg und Schult auf die Pleite gegen Schweden

Voss-Tecklenburg: "Ich weiß, dass wir daran wachsen werden"

"Die Niederlage tut weh. Ich weiß, dass wir daran wachsen werden. Wir hatten heute nicht ganz die Durchschlagskraft, die wir uns erhofft hatten. Uns hat ein wenig auch der Mut und das Spielglück gefehlt", sagte Voss-Tecklenburg in der ARD. Man befinde sich in einem Prozess an werde am frühen Ausscheiden wachsen.

Zurück nach Deutschland soll es am Sonntag gehen. Für die Nationalmannschaft geht´s mit der EM-Qualifikation weiter. "Wir wollen die Qualifikation positiv gestalten und uns weiterentwicklen", erklärte die Bundestrainerin.