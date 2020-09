Shitstorm bei Twitter: Deshalb flog das DFB-Team von Stuttgart zum Spiel gegen die Schweiz nach Basel

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich vor dem Nations-League-Spiel am Sonntagabend in der Schweiz einen Twitter-Shitstorm eingehandelt. Grund: Auf dem Kanal des Teams waren am Samstagnachmittag Fotos veröffentlicht worden, auf dem zu sehen ist, wie das Team ein Flugzeug besteigt, um die 180 Kilometer Luftlinie von Stuttgart zum Spielort Basel zurückzulegen. Zahlreiche Nutzer des Kurznachrichtendienstes reagierten erbost und wiesen auf die durch einen derartigen Kurzstrecken-Flug entstehenden Belastungen für die Umwelt hin. Die Kritiker betonten, dass man die Distanz auch problemlos per Mannschaftsbus oder Bahn hätte bewältigen können. Auf diesem Wege hätte die Strecke rund 260 Kilometer betragen.

Deutschland tritt am Sonntagabend zu seinem zweiten Spiel der gerade begonnen Nations-League-Saison an. Nach einem 1:1 am vergangenen Freitag in Stuttgart gegen Spanien, soll in der Schweiz der erste Sieg her. Die Eidgenossen hatten zum Auftakt 1:2 in der Ukraine verloren.