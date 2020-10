Havertz und Kimmich hadern mit "komischen" Gegentoren: "Müssen erwachsener verteidigen"

Sieben Gegentore in drei Spielen: Schon beim Blick auf die nackten Zahlen wird deutlich, dass es in der Defensive der deutschen Nationalmannschaft nicht so richtig stimmt. Einem 3:3 gegen die Türkei und einem 2:1 in der Ukraine folgte am Dienstagabend ein weiteres 3:3. Dieses Mal gegen die Schweiz, die sicher keine schlechte Mannschaft stellt, aber im Angriff auch nicht gerade über Koryphäen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo verfügt. Abstimmungsprobleme, individuelle Fehler, Schwierigkeiten in der Zuordnung - so richtig will es in der Abwehr des DFB-Teams nicht klappen.