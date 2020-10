DFB bestätigt: Deutschland gegen die Schweiz in Köln komplett ohne Zuschauer

Die Nations-League-Partie der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) gegen die Schweiz in Köln wird als Geisterspiel ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen, die in der Stadt am Rhein deutlich über dem Grenzwert von 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in der Woche liegen, habe das Kölner Gesundheitsamt in Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen dem Verband "erneut untersagen müssen, Zuschauer zuzulassen".