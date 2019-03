Kommentar zum Unentschieden gegen Serbien: Deutschland braucht Geduld

Viel Aufregung gab es in den letzten Monaten rund um die Nationalelf. Sportliche Baustellen wechselten sich mit unglücklicher Kommunikation und fragwürdigen Auftritten und Äußerungen neben dem Platz ab. 2019 soll endlich alles besser werden: „Zurück in die Weltspitze“, so das propagierte Motto des DFB, so der klare Auftrag von Joachim Löw und Oliver Bierhoff. Doch schon nach nur einem Länderspiel, dem 1:1 gegen Serbien, ist klar, dass Deutschland dabei vor allem eines brauchen: Geduld!