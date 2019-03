Länderspiel im Liveticker: Deutschland erwartet Serbien

Joachim Löw hat eine "neue Zeitrechnung" bei der deutschen Nationalmannschaft ausgerufen. Diese beginnt am Abend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit dem Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg. Löw will eine stark verjüngte Mannschaft zur Europameisterschaft 2020 führen.

Nach dem historisch schlechten Länderspieljahr 2018 mit dem frühesten Aus bei einer WM, dem Abstieg in der Nations League und sechs Niederlagen in 13 Länderspielen benötigt Löw dringend positive Ergebnisse. "Dass man liefern muss als Bundestrainer, weiß ich schon", sagte der 59-Jährige. Er weiß aber auch, dass der Aufbau einer neuen Mannschaft mit vielen jungen Spielern Zeit benötigt. Er sieht sehr viel Potenzial im aktuellen Kader, in dem das Leverkusener Spielmacher-Juwel Kai Havertz mit 19 Jahren der jüngste Akteur ist. "Wir haben eine gute Basis für die Zukunft", glaubt Löw.

Der Test gegen die Serben ist die Probe für den anschließenden Ernstfall in der EM-Qualifikation mit dem Prestigeduell gegen die Niederlande in Amsterdam. "Alles ist ausgerichtet auf Sonntag", erklärte Löw: "Serbien spielt ähnlich wie die Niederlande."